ليبيا – قال عضو البرلمان علي التكبالي إن سيف الإسلام القذافي يناور الآن ويريد الحصول على حقه في الترشح للانتخابات، وهذا من حقه في رأيي كمواطن ليبي، يجب أن لا يستبعد أحد.

التكبالي وفي تصريح خاص إلى “اندبندنت عربية”، أضاف :”يجب ألا نترك المتشددين وغيرهم من المعروفين بتسلطهم على الليبيين يترشحون للانتخابات ونمنع هذا الشخص من الترشح، هذا ليس عدلاً”.

وشدد على أن سيف حاول أن يدلي برأيه، وأعتقد أنه لن يؤثر في المشهد كثيراً، لأن من يريدون منعه ليسوا من الليبيين فقط، بل من الخارج أيضاً.

Shares

The post التكبالي: من حق سيف الاسلام القذافي الترشح للانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية