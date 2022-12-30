وزير الصحة بحكومة الوحدة يؤكد على ضرورة إنجاح خطة “التأمين الصحي”

شارك رمضان أبوحناح، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، ووزير الصحة المكلف، في فعاليات إعلان الخطة الخماسية لصندوق التأمين العام 2023م-2027م المقام بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأقيمت الفعاليات بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق طلال عجاج ومدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي.

وأكد أبوجناح، خلال الاحتفالية، على ضرورة تكثيف الجهود لانجاح هذه الخطة، ودعمه الكامل لتحقيقها للبدء فعليا في التأمين الصحي لتقديم أفضل الخدمات المواطنين، وفقا لبيان وزارة صحة الدبيبة.

وأشار أبوجناح، إلى ضرورة الالتزام بالخطة وفق معايير تضمن استمرار عملها دون توقف مع التركيز على تعزيز برنامج توطين العلاج بالداخل.