العشيبي: إطلاق اللافي مبادرة صناعة المحتوى إنجاز مهم

أشاد نعيم العشيبي، ملحق ليبيا الإعلامي في تونس الذي عينه وليد اللافي، وزير الدولة لشؤون الاتصالات في حكومة الدبيبة، بمبادرة صناعة المحتوى التي يشرف عليها اللافي، ويعتبرها “مبادرة مهمة” .

وقال العشيبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”:” بداية للإنصاف لا يوجد صناع محتوى حقيقيون في ليبيا معظم ما نراه من المشهورين تحت مسمى(بلوقر) هم إما دعائيون للسياحه والأماكن العامة (دليل سياحي) أو عارضوا لمنتجات مستغلين حضورهم الإعلامي وشهرتهم في ذلك”.

وأضاف:” فقط المهم في ذلك كله هو إطلاق مثل هذه البادرة للحديث عن المحتوى وصناعته عبر مؤتمر أو ملتقى”.

وتابع:” في نظري غير الملزم أراه بادرة إيجابية مهمة وخطوة متقدمة قامت بها وزارة الاتصال والشؤون السياسية بهذا الشأن إضافة إلى إطلاق منصة هادف لصناع المحتوى الهادف بالتعاون مع الشركة القابضة للاتصالات وصندوق دعم الإعلاميين الذي يرأسه الدكتور الفاضل علي بن عاشور لتمويل ودعم المحتوى الهادف”.

واستدرك قائلاً:” أنني أنظر إلى الجانب النقدي في ذلك من منظور إيجابي ويكفينا من مائة ناقد طاعن عشرة تحركهم عقولهم للبحث عن المحتوى وصناعته”.

ولفت إلى أن صناعة التقدم وعي، وهذا الوعي يمكن تأسيسه بوعي مجتمعي ويمكن أن يكون صناع المحتوى في ليبيا ركنٌ رئيس في توعية المجتمع وصناعة العقل الجمعي الذي يرفض الاستبداد وإعادة الليبيين إلى حظيرة القول الواحد الملزم ومن ثم الطوفان.