مدير منفذ رأس إجدير: الوضع داخل المنفذ ممتاز وحركة الدخول والخروج للمسافرين سلسة

ليبيا – وصف مدير منفذ راس اجدير عبد السلام العمروني الوضع داخل المنفذ ممتاز وحركة الدخول والخروج للمسافرين سلسة وساعات الانتظار لا تتجاوز ساعة للمسافر رغم قلة الإمكانيات.

العمروني وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: “خصصنا لسيارات الإسعاف أكثر من ممر، وهي تمر بكل أريحية، والحركة التجارية رغم انخفاضها هذه الأيام إلا أنها جيدة”

