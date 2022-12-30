وزير صحة الدبيبة: لابد من إنجاح “خطتنا الخماسية” للتأمين الصحي

شارك رمضان أبوحناح، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وزير الصحة المكلّف، في فعاليات إعلان الخطة الخماسية لصندوق التأمين العام 2023م-2027م المقام بطرابلس، أمس الخميس.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق “طلال عجاج” ومدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي”.

وشدد أبوجناح، خلال الاحتفالية، على ضرورة تكثيف الجهود لانجاح هذه الخطة، ودعمه الكامل لتحقيقها للبدء فعليا في التأمين الصحي لتقديم أفضل الخدمات المواطنين، وفقا لبيان وزارة صحة الدبيبة.

ولفت أبوجناح، إلى ضرورة الالتزام بالخطة وفق معايير تضمن استمرار عملها دون توقف مع التركيز على تعزيز برنامج توطين العلاج بالداخل، على حد تعبير البيان.