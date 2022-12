الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة تعلن شحن دفعتين من بطاقات “إيفاء”

ليبيا – أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة تصريف الأعمال شحن دفعتين من بطاقات “إيفاء” بناء على تعليمات الوزيرة وفاء الكيلاني بضرورة استكمال عملية تسليم البطاقات بأسرع وقت ممكن.

الوزارة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الدفعة الأولى تتكون من 34 ألف بطاقة، والثانية 18 ألف بطاقة، لكي يتم إيصال البطاقات إلى فروع الشؤون الاجتماعية المكلفة بعملية توزيعها إلى المستفيدات منها حسب الآليات المتبعة التي تضمن سرعة التسليم بكل أريحية ويسر.

وأفادت الوزارة أن عملية إصدار وتوزيع تتسارع ما تبقى من بطاقات “إيفاء” على فروع وزارة الشؤون الاجتماعية في كامل تراب ليبيا.

وفي السياق ذاته، نوه مشروع منحة الزوجة والأولاد إلى أن البنات من مواليد 2004 اللاتي بلغن سن 18 عامًا بإمكانها التسجيل في المنحة من خلال رسائل (sms) باتباع الخطوات المطلوبة.

