برعاية الرئاسي.. لقاء مرتقب بين النواب والأعلى للدولة

كشفت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، تحديد موعد لعقد اللقاء التقابلي بين رئيسي مجلسي النواب والدولة وفق مبادرته.

وأوضحت وهيبة، في تصريح للأحرار، أن الرئاسي حدد الـ11 من يناير القادم موعدا للقاء ومدينة غدامس مكانا له ووجه خطاب رسمي للمجلسين بذلك.

هذا، وأعلن المجلس الرئاسي إطلاق مبادرة لحل الأزمة عن طريق لقاء تشاوري يجمع المجالس الثلاثة بتنسيق مع البعثة الأممية.

وقال الرئاسي، إن اللقاء التشاوري يهدف إلى تهيئة حوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية.

من جهته، قال عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، إن المجلس الرئاسي قد يلعب دورا مهما إذا سلك نهجا سياسيا في التوفيق بين مجلسي الدولة والنواب، بعيداعن دوره التنفيذي.

وأضاف الدغاري، في مداخلة مع الأحرار، أن دعوات الرئاسي قد لا تلقى تجاوبا من قبل رئاستي المجلسين لطموحهما السياسي في تقاسم السلطة عبر تشكيل حكومة يتوافق عليها الطرفان، وفق قوله.

المصدر: ليبيا الأحرار

