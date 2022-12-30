البحرية التونسية تُحبط عملية تهريب أدوية إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

أحبطت وحدات البحرية التابعة للجيش التونسي عملية تهريب أدوية وبضائع أخرى مجهولة إلى ليبيا.

وقالت الإذاعة التونسية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن دورية بحرية اشتبهت في حركة غريبة على ساحل ولاية مدنين، حيث شرع شخصين في تحميل عبوات على مركب صيد، ولدى اقتراب الدورية منهما ألقيا مجموعة من العلب في البحر.

وأوضحت الإذاعة أن المتهمين اتضح أنهما حمّلا المركب بأدوية مختلفة، من أجل تهريبها إلى ليبيا، حيث جرى تسليمهما لوحدات الحرس الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية معهما.