الزائدي: على شرفاء الوطن التحلي بمسؤولية إنقاذه في العام الجديد

دعا مصطفى الزائدي القيادي في النظام السابق، الليبيين مع حلول العام الجديد إلى النهوض بمسؤولية إنقاذ الوطن، وإعادة الأمور إلى نصابها، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم.

كتب قائلًا: “لَقَد انْقَضَى عَام شَمْسِيٌّ ، كَان استمرارًا لِمَا سَبَقَهُ مِنْ أَعْوَام مَلِيئَة بِإِحْدَاث صَعْبَة ، فَلَقَد انْتَشَرَت الفَوْضَى العارمة ، و زَادَت شِدَّة الانتهاكات لِلْوَطَن ، وعمّ الْفَسَاد وِسَاد الظُّلْم ، وَبَعْثَرَت الْأَمْوَال و بَيْع الرِّجَالِ إلَى الْأَعْدَاءِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ يَرْضَى السَّيِّد الْأَجْنَبِيّ ، ونشبت الْحُرُوب ، وَتَقِف البِلاَدِ عَلَى شَفَى الانْهِيَار الْكَامِل”.

أضاف: “وَيُطِل عَام جَدِيد نَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُبدّل فِيه أَحْوَالِنَا وَأَنْ يُهْدِيَ أَبْنَاءُ جِلْدَتِنَا وَإِن يَفْتَح بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْحَقّ . وَأَدْعُو شُرَفَاء الوَطَن وَأَبْنَائِه الْمُخْلِصِين الصَّادِقِين مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالشَّبَاب أَن يتحلوا بِالشَّجَاعَة ، وَإِن يَنْهَضُوا بمسؤولية إنْقَاذ الوَطَن وَتَخْلِيص الشَّعْب وَرَدَ الْأَمْرُ إلَى نِصَابِهِ ، وَإِن يَسْتَعِينُوا بِاَللَّهِ الَّذِي وَعَدَ بِنَصْر مَنْ يَعْمَلُ مُخْلِصًا لِوَجْهِهِ تَعَالَى . وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ”.