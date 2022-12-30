غدامس تستعد لاستضافة لقاء المستشار صالح والمشري 11 يناير المقبل

العنوان-طرابلس

قالت وكالة الأنباء الليبية “وال” في طرابلس أن الجهات المختصة في بلدية غدامس عقدت اليوم الجمعة، اجتماعا موسعا لبحث استعدادات وإمكانات البلدية، وذلك ضمن تأهب البلدية الى الاجتماع الذي دعا اليه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كلا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ليعقد في مدينة غدامس يوم الـــ 11 من شهر يناير المقبل حسب ما ادلت به الناطقة باسم المجلس الرئاسي أمس الخميس.

ونقلت الوكالة عن المصادر مطلعة لم تسمها بمدينة غدامس أن “هذا الاجتماع عقد في الوقت الذي لم تصل إلى البلدية معلومات بشأن تفاعل كل من المستشار عقيلة صالح وخالد المشري مع دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يعقدانه في غدامس لحل الأزمة الليبية”.

وكان قد دعا المجلس الرئاسي كلا من رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، إلى لقاء بمدينة غدامس في 11 يناير المقبل، وذلك في خطاب رسمي وجهه لمجلسي النواب والأعلى للدولة بينما لم يصدر تعليق رسمي من صالح والمشري بالخصوص.