اوحيدة: المبعوث الأممي يريد الاتجاه للجنة حوار جديدة

ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على مبادرة المجلس الرئاسي وإعادة طرحها من القاهرة مجددًا، معتبرًا أنه من خلال النوايا الظاهرة الكل يريد الوصول لحل لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن الحقيقة هل المجتمع الدولي صادق في حل أزمة ليبيا.

اوحيدة قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: إن مجلسي النواب والدولة في حال وصلوا لأي اتفاق هل سينفذ على أرض الواقع؟ وهل المجلسان يستطيعان الاتفاق على شيء ربما يخالف رغبة القوة التي على الأرض؟ وهل المنفي يستطيع رعاية أي اتفاق لا يرضي حكومة الأمر الواقع الموجودة في طرابلس؟

وأضاف: “لا أعتقد أن الأمر واضح نحن الآن في محاولات للتعبير أن الكل يريد أن يجد حلًا، لكن الواقع أصعب بكثير وهذه هي الحقيقة، المجتمع الدولي إن كان صادق بالفعل كان عليه تنفيذ البنود المهمة في الاتفاقات السابقة. الجامعة العربية ما هي قوتها وإرادتها؟ إن كان المجتمع الدولي وضع ليبيا تحت البند السابع، وهو من أسقط النظام السابق بالقوة يقف عاجزًا أمام هذا الانتهاك الصارخ لحياة المدنيين، لماذا لا يتدخل المجتمع الدولي ويلجم المجموعات هذه؟”.

ورأى أن ما ظهر للإعلام تنازل مجلس النواب عن اعتماده لقانون الدائرة الدستورية مقابل عودة الحوار وربما سيكون هناك نوع من الحوار قريباً ربما في مصر أو غيرها للجنتي الحوار للعودة لذات المتاهات السابقة.

وتابع: “لدينا جلسة الأسبوع المقبل، وننتظر ما ستسفر عنه وتظل الأمور رهينة، لا يخفى على أحد ويعلمه المجتمع الدولي وهو غير جاد للآن؛ لأنه غير متوافق على حل أزمة ليبيا، الكل يرى في ليبيا غنيمة ويريد الحل وفق رغباته ولا أعتقد أن تركيا وأمريكا وبريطانيا يوافقون على تغيير سلطة الأمر الواقع الموجودة في الغرب الليبي إلا بسلطة تكون أكثر انبطاحًا لهم”.

كما توقع اتجاه المجتمع الدولي بما فيه الأطراف الليبية لحوار مفتوح في جنيف أو غيرها وهذه خارطة الطريق التي ذهب لها خالد المشري بالفعل يريد أن يصل لهذه النقطة وعقيلة صالح ربما يتماهى معه أو أنه لا يعلم ما الذي يريده المشري.

وأردف: “أعتقد انه يعلم أنه لا جدوى من اتفاق مجلسي النواب والدولة ويريد أن يصل لطريق مسدود لنجد أنفسنا أمام لجنة حوار جديدة لتخرج مكاسب جديدة فقط، وهذا ما أعتقد أن باثيلي لمح له وهذه الخارطة البديلة، المنفي سيشارك ويكون جزءًا من الحوار ربما مستشاروه أو عرابوه ليكون لهم نصيب من الكعكة، متى قرر مجلس النواب قرارات ونفذت؟ نعود لنفس نقاش البيضة والدجاجة، مجلس النواب ألم يصدر أو توافق مع مجلس الدولة على حكومة بديلة ورفضت من المجتمع الدولي وهو توافق، أعتقد لن يحصل مرة أخرى”.

وأفاد اوحيدة أنه عند المطالبة بانتخابات برلمانية فقط، فهناك من يرى أنها غير مجدية؛ لأنه تم اجرائها في عام 2014 والانقلاب عليها لذلك لا ضامن ألا يتم الانقلاب مرة أخرى.

واستطرد في حديثه قائلًا: “ترى أن الجيش الليبي ومليشيات في برقه يرون أن الجيش هو من طرد المليشيات التي كانت تقطع الرؤوس والتي بالرغم من التحفظ على بعض أخطائها، لكن جزءًا كبيرًا من أهل برقة يرون أنه المخلص، هناك تباين حتى في تشخيص المسألة وتأمل أهلنا في الشرق الليبي بالتغير، وهم الآن خاب مسعاهم، وكانوا يأملون أن القيادة العامة للجيش الليبي ستلبي طموحاتهم وهو فرض أمر واقع في المناطق المحررة”.

ووصف الوضع الحالي بـ “المعقد” وبانتظار ما تسفر عنه الأيام المقبلة، لكن الحلول واضحة وبالفعل تلويح باتيلي لخارطة طريق بديلة وحوار جديد سيصدر عنه ذات النتائج والأطراف السابقة.

