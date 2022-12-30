لجنة العدل بمجلس النواب الليبي تناقش إجراءات الدفاع عن “أبوعجيلة”

عقد أعضاء لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الليبي، ميلود الأسود، عزالدين ابوراوي، انتصار شنيب، اجتماعاً بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، لبحث مستجدات تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة الأمريكية من قبل الحكومة الوحدة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن الاجتماع ناقش الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من كافة المؤسسات والجهات القضائية ذات العلاقة للدفاع عن المواطن المخطوف.

كما ناقشت اللجنة الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل مجلس النواب بهذا الشأن.

وفي نوفمبر الماضي اختطفت ميليشيا مسلحة تتبع رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي الشهير بـ”غنيوة” الموالي لحكومة الوحدة، أبو عجيلة مسعود، من منزله في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس واحتجزته لمدة أسبوعين في قاعدة عسكرية بمصراتة، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات الأمريكية.

وتتهم الولايات المتحدة أبو عجيلة، بالضلوع في تصنيع القنبلة التي تسببت في طائرة “بان أميركان 103” بعد 38 دقيقة من إقلاعها والتي كانت في رحلة من لندن إلى نيويورك عام 1988، والتي قتل خلالها كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 259 شخصاً بينهم 190 أمريكياً، بالإضافة إلى 11 شخصاً سقط عليهم حطام الطائرة في بلدة لوكربي بإسكتلندا.

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وعقدت أولى جلسات محاكمة أبو عجيلة منذ يومين، وتم تأجيلها بناءً على طلب الدفاع لحين الاطلاع على أوراق القضية إلى يوم 25 يناير 2023.