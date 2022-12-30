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بلها: مبادرة المنفي ستحظى بدعم دولي كبير

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

توقع رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها أن تحظى مبادرة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الرامية لمعالجة النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية بدعم إقليمي ودولي كبير كون أن المجلس يمتلك أدوات تمكنه من تحقيق أهداف المبادرة.

وكان المجلس الرئاسي أطلق مبادرة لحل الانسداد السياسي تنطلق من لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة النواب والدولة والرئاسي، بالتنسيق مع المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي”.

وبحسب بيان للرئاسي، فإن المبادرة تهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.

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قناة ليبيا الحدث

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