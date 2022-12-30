أبوجناح: وزارة الصحة ستدعم المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة

العنوان-طرابلس

عقد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، اجتماعا مع مدير معهد القومي لعلاج الأورام مصراتة وعدد من مدراء الإدارات.

وخصص الاجتماع للاطلاع على أعمال المعهد والوقوف على احتياجاته من توفير كوادر الطبية عاملة ومشاكل العلاج الإشعاعي.

وأكد أبوجناح دعم الوزارة الكامل للمعهد وحرصهم على حل المشاكل وتوفير احتياجاته ليتسنى له العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطن لتعزيز برنامج توطين العلاج بالداخل.

من جهته أثنى القائمون على المعهد جهود وزارة الصحة وسعيها الدائم نحو دعم المرافق الصحية للنهوض بالقطاع الصحي في مختلف أنحاء البلاد.