الشريف: السيسي أعلن ترسيم الحدود المصرية البحرية مع ليبيا وهذا لم تفعله تركيا

ليبيا – رأى المحلل السياسي من مدينة مصراته فيصل الشريف أنه في الآونة الأخيرة حديث المبعوث الأممي عبد الله باتيلي فيه نوع من التهديد المبطن بأنه وفي حال فشل مجلسي النواب والدولة سيتم اللجوء لخيارات وبدائل أخرى.

الشريف الموالي بشدة لتركيا قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: لحد كبير هذه العبارة حملت نوع من الأمل أن هناك إمكانية لتجاوز المجلسين. معتقدًا أنه كان هناك تعويل على المجلسين أي حلول ستكون مستحيلة، وإن ولدت أي حلول ستولد من رحم صفقة ما لن تلبي طموح الليبيين بالذهاب لانتخابات حقيقية تبنى على أساس دستوري.

وأضاق: “مسألة الدستور ومشروعه أعتقد أنه أفضل الممكن الذي وصلت إليه لجنة انتخبها الشعب الليبي، ومن يفض الشمع الأحمر عن مشروع الدستور هو الشعب الذي انتخب الهيئة. خلوا مشروع الدستور لمرحلة أخرى وبقوة كما هو، ولنتحدث بالقاعدة الدستورية إلى أين وصل المجلسان؟ لطريق مسدود، لا نريد أن نعترف بذلك، قال أنجزوا 99%، الإشكال يكمن في الـ 1% لأن قانون ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية هو مرتبط بشكل أساسي بخليفة حفتر، اليوم يقفون أمامه عاجزين لا يستطيعون حل الموضوع، مبادرة المنفي تأتي في أي إطار وما شكل المبادرة وتفاصيلها؟”.

وتابع: “لا أريد أن اكون متشائمًا ولا أستطيع أن أبني طموحات على هذه الخيالات التي ينسجونها لنا، هذه كلها تسريبات والمقاربة التي يتحدث عنها المنفي أعتقد والجميع يتفق أن ليبيا قرارها ليس داخليًا ولا أحد يكذب علينا، ندرك أن الدول المهيمنة والحليفة لهذا الطرف أو ذاك الطرف صاحبة الكلمة العليا لأي سيناريو يراد له النجاح في ليبيا واليوم، ماذا يريد الليبيون؟ هل هي الانتخابات؟”.

ورأى أن عبد الفتاح السيسي منذ أيام خرج وأعلن ترسيم الحدود المصرية البحرية مع ليبيا، وهذا لم تفعله تركيا ورسمت الحدود باتفاق ثنائي مشترك، ما يعني أن السيسي يستغل الهشاشة في ليبيا ويفعل ما يفعله، وهذا لا يعطي رسائل أنه حريص على أن يلتئم شمل الليبيين ويصلوا لحلول؛ لكن المسألة هي أطماع، ما الذي يتحقق من خلال أي صفقة سياسية لذلك لا يريدون انتخابات. بحسب قوله.

كما استطرد في حديثه: “للحظة ليس بيدنا شيء وموقع البعثة لا يتحدث عن شيء من هذا القبيل، وتظل مجرد تسريبات وجاء النفي أنه لم تتحدث بهذا الأمر، المسألة ليست قناعات مترسخة بل تحتاج أن تفتح عينيك بشكل واضح لتدرك ما الذي يحصل في ليبيا، لا أغالط نفسي وأقول عندي جيش وطني في الغرب الليبي ومجموعات مسلحة موجودة، وللحظة لم نبنِ جيشًا، لكن المشكلة تريد أن تقول كلامًا لا يقتنع به عاقل إن مجموعة الميليشيات التي يقودها حفتر اسمه جيش وطني عربي ليبي”.

واعتبر أن المعادلة الحالية من الصعب الحديث عنها وتطبيق الاتفاق السياسي، ونص المادة 15 تكلمت عن تغير المناصب السيادية بالتوافق بين المجلسين، لكن هناك المادة 8 من الأحكام الإضافية اعتبرت كل المناصب العسكرية شاغرة.

واختتم بالقول: “نحن ما زلنا نعتقد أن الانفصال ما لم يفرض على أهل برقة جل من هم فيها لا يقبلون أن تحكم ليبيا بهذه الطريقة وأن يحكمها حفتر”.

