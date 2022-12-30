وال: غدامس تستعد لاستضافة لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة 11 يناير المقبل

ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس أن الجهات المختصة في بلدية غدامس عقدت اليوم الجمعة، اجتماعا موسعا لبحث استعدادات وإمكانات البلدية، وذلك ضمن تأهب البلدية الى الاجتماع الذي دعا اليه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي كلا من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ليعقد في مدينة غدامس يوم الـــ 11 من شهر يناير المقبل حسب ما ادلت به الناطقة باسم المجلس الرئاسي أمس الخميس.

ونقلت (وال) عن المصادر مطلعة لم تسمها بمدينة غدامس أن “هذا الاجتماع عقد في الوقت الذي لم تصل إلى البلدية معلومات بشأن تفاعل كل من المستشار عقيلة صالح وخالد المشري مع دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يعقدانه في غدامس لحل الأزمة الليبية”.

ودعا المجلس الرئاسي كلا من رئيسي مجلسي النواب والدولة، إلى لقاء بمدينة غدامس في 11 يناير المقبل، وذلك في خطاب رسمي وجهه لمجلسي النواب والأعلى للدولة بينما لم يصدر تعليق رسمي من رئيسي مجلسي النواب والدولة بالخصوص.