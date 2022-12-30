منسقة الشؤون الإنسانية: الفئات الأكثر ضعفاً بتاورغاء في حاجة لدعم حكومي

دعت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيو الحكومة إلى توفير حياة كريمة للنازحين في تاورغاء.

وقالت غانيو في تغريدة عبر “تويتر” :زيارة مهمة قمنا بها الأربعاء إلى كل من مصراتة وتاورغاء رافقني فيها زملائي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واليونيسف، بالإضافة إلى ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضافت: “في مصراتة، ناقشنا مع أعضاء البلدية إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة، والدور الرئيسي الذي تضطلع به البلديات في العمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتعزيز التنمية للجميع في ليبيا”.

وتابعت غانيو: “في تاورغاء، التقينا بأعضاء المجلس البلدي وناقشنا التحديات المستمرة التي يواجهها المجتمع المحلي للوصول إلى التعليم، والصحة، والمياه الصالحة للشرب، والسكن، والوظائف، وتطرقنا إلى ضرورة أن تكثف الحكومة دعمها لإيجاد حلول دائمة للنازحين داخليا وللأشخاص الذين عادوا إلى منازلهم”.

وواصلت: “التقينا بأمهات، وأطفال، ومطلقات، وكبار في السن، وشباب عاطلين عن العمل، شهدنا على معاناة عائلات بأكملها تعيش في مدرستين مدمرتين جزئيًا، ولا قدرة لهذه العائلات على الحصول على السكن والخدمات الأساسية، ندعو الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر ضعفاً في تاورغاء”.

واستكملت المنسقة الأممية: “قمنا كذلك بزيارة مشاريع الأمم المتحدة، بما في ذلك مشروع إعادة تأهيل محطة تنقية المياه ومركز الرعاية الصحية الأولية للأم والطفل في منطقة علام، وتلتزم الأمم المتحدة بالعمل مع المجلس المحلي والحكومة لدعم العودة المستدامة والتنمية للجميع في تاورغاء”.