كرموس: أغلب المواد الخلافية بين مجلسي النواب والدولة تتعلق بشروط الترشح

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن المسائل الخلافية محل الجدل لا تتجاوز عدد أصابع اليد، وأن هناك مقترحًا ربما يكون مرضيًا للطرفين وهو تأجيل البت في بعض المسائل للاستفتاء عليها أو إحالتها إلى القوانين الانتخابية.

كرموس وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” أوضح أن أغلب المواد الخلافية تتعلق بشروط الترشح.

