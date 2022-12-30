هددا بتفجير كل شيء..السلطات الفرنسية تعتقل شخصين في باريس أحدهما ليبي

أخبارليبيا24

أعلنت السلطات الفرنسية ، الجمعة ، اعتقال مواطن فرنسي وآخر ليبي لتهديدهما بتفجير محطة مترو في باريس.

وقالت صحيفة لباريسيان الفرنسية إن رجلاً فرنسيًا يبلغ من العمر 51 عامًا وليبيًا يبلغ من العمر 29 عامًا اعتقلا في جار مونبارناس في باريس حوالي الساعة 7:45 صباحًا يوم الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن أحدهم قال وقت اعتقاله إنه يريد تفجير كل شيء، وكرروا نفس التهديد بعد اعتقالهم.

وقالت الصحيفة إن الأجهزة الأمنية أعلنت أن الاثنين محتجزان لدى الشرطة بتهمة الدعوة إلى الإرهاب، مؤكدة أن أجهزة المخابرات لا تعرفهما.

وأكدت الصحيفة أن مكتب المدعي العام في باريس أكد أن الاثنين بلا مأوى ، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى إدمان الكحول ، قد يعاني الفرنسي أيضًا من اضطرابات نفسية.

وعثر الضباط في المختبر المركزي في منطقة الشرطة على تسعة اسطوانات غاز مملوءة ولكن غير ضارة في حقائب الرجال لا علاقة لها بإطلاق النار.

وأشارت إلى أن وزير الداخلية جيرالد دامينين طلب من الحاكم العام للشرطة زيادة الأمن في جميع مراكز العاصمة، مرجحة إمكانية حشد المزيد من رجال الشرطة والجنود للعمليات الأمنية داخل وخارج المحطات.