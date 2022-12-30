العرادي: أنتظر لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة.. وأتمنى أن أكون مخطئاً

قال عضو ملتقى الحوار السياسي المستقيل، عبد الرزاق العرادي، إنه سينتظر لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري في غات، تنفيذا لمبادرة المجلس الرئاسي في 11 يناير المقبل.

أضاف في تغريدة على تويتر: “‏سننتظر هذا اللقاء .. لكن لا أعتقد أن المجلسين يعترفا بالمجلس الرئاسي إلا بقدر الاعتراف الدولي .. ولا أعتقد أنهما يتنازلا عن اختصاصاتهما خاصة بعد رفض مجلس النواب تضمين مخرجات جنيف في الإعلان الدستوري في مارس 2021 .. أرجو أن أكون خاطئًا”، وفق قوله.