وفاة شاب ليبي في كوريا الجنوبية بعد اختفاءه لأيام

أخبارليبيا24- خاص

توفي الشاب الليبي عبدالمنعم المصري يحي داخل شقتة السكنية التي يقيم بها في كوريا الجنوبية.

وقال أصدقاء الشاب المتوفي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الجمعة، إن الشاب عبدالمنعم توفي داخل شقته منذ أيام دون أن يعلم أحد.

وأشار الأصدقاء إلى أنه تم اكتشاف وفاته بعد اختفاءه لأيام، وعدم ردة على الاتصالات.

وأوضح أصدقاءه، أن عبدالمنعم من سكان بلدة أم الجرسان إحدى ضواحي يفرن بالجبل الغربي، ومقيم في كوريا الجنوبية لغرض العمل.

ولفت أصدقاء الفقيد إلى أن عبدالمنعم يعمل كموظف، ولم يتم الإعلان بعد حتى الآن عن سبب وفاته.

وأضاف أصدقاءه، أنه تم إبلاغ السفارة من قبل الجهات المعنية، وتكفلت بكل الأمور، وجرى نقل جثمان الشاب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الأصدقاء أن السفارة الليبية ستتكفل أيضاً بإرسال الجثمان إلى ليبيا قريباً فور انتهاء الإجراءات.