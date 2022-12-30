استمرار حملات النظافة بأحياء مدينة بنغازي ومناطقها

شرعت غرفة الطوارئ والتنظيم بمدينة بنغازي مساء اليوم الجمعة، عبر إحدى الشركات المتعاقدة معها؛ بحملة نظافة، شملت المنطقة الممتدة من “جزيرة دوران نادي الهدف؛ وصولا إلى مفترق الليثي”.

وأفادت الغرفة عبر صفحتها بموقع فيس بوك، بأن الحملة تضمنت تنظيف غرف الصرف الصحي، وشبكة تصريف مياه الأمطار، التي تسبب إهمالُها باختناقات مرورية حادة.

وقالت الغرفة: إن الشركة قامت بتنظيف الطريق من الأتربة والأوساخ، “حفاظا على سلامة سائقي المركبات الآلية، وإظهارا للمنطقة بشكل حضاري لائق”.