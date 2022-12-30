الصلابي: حالنا اليوم أشبه بالدول المنهارة

تحدث علي الصلابي القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين والمقيم في تركيا، عن انهيار الدول، وقال إنه “عندما أرسل السلطان سليمان القانوني للعالم الشهير “يحيى أفندي” متسائلاً: متى تنهار الدول وما هي علامات انهيار الدولة؟، كان رد يحيى أفندي: “ومالي ولهذا أيها السلطان ؟ ومالي أنا !؟” وفق قوله.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “تعجب السلطان من هذا الجواب وتحير فقرر أن يذهب إليه بنفسه وسأله نفس السؤال، وقال له:“أرجو منك يا أخي أن تجيب على سؤالي وأن تعد الموضوع جديا وأخبرني ماذا قصدتَ من جوابك؟، فقال يحيى أفندي “أيها السلطان! إذا انتشر الظلم في بلد وشاع فيه الفساد وقال كل من سمع وشاهد هذا الظلم والفساد”ما لي ولهذا؟” وانشغل بنفسه فحسب.. وإذا كان الرعاة هم الذين يفترسون الغنم، وسكت من سمع بهذا وعرفه.”
وتابع قائلًا: “وإذا ارتفع صراخ الفقراء والمحتاجين والمساكين وبكاؤهم إلى السماء، ولم يسمعه سوى الشجر والمدر …عند ذاك ستلوح نهاية الدولة!، وفي مثل هذه الحال تفرغ خزينة الدولة، وتهتزّ ثقة الشعب واحترامهم للدولة، ويتقلص شعور الطاعة لها، وهكذايكون الاضمحلال قدَرا مكتوبا على الدولة لا مفر منه أبدا” وهذا حالنا!” وفق تعبيره.
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