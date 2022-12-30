الصلابي: حالنا اليوم أشبه بالدول المنهارة

تحدث علي الصلابي القيادي في تنظيم الإخوان المسلمين والمقيم في تركيا، عن ‏انهيار الدول، وقال إنه “عندما أرسل السلطان سليمان القانوني للعالم الشهير “يحيى أفندي” متسائلاً: متى تنهار الدول وما هي علامات انهيار الدولة؟، ‏كان رد يحيى أفندي: “ومالي ولهذا أيها السلطان ؟ ومالي أنا !؟” وفق قوله.

‏أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “تعجب السلطان من هذا الجواب وتحير فقرر أن يذهب إليه بنفسه وسأله نفس السؤال، ‏وقال له:“أرجو منك يا أخي أن تجيب على سؤالي وأن تعد الموضوع جديا وأخبرني ماذا قصدتَ من جوابك؟، فقال يحيى أفندي‏ “أيها السلطان! إذا انتشر الظلم في بلد وشاع فيه الفساد وقال كل من سمع وشاهد هذا الظلم والفساد”ما لي ولهذا؟” وانشغل بنفسه فحسب.. وإذا كان الرعاة هم الذين يفترسون ‏الغنم، وسكت من سمع بهذا وعرفه.”

وتابع قائلًا: “‏وإذا ارتفع صراخ الفقراء والمحتاجين والمساكين وبكاؤهم إلى السماء، ولم يسمعه سوى الشجر والمدر …عند ذاك ستلوح نهاية الدولة!، ‏وفي مثل هذه الحال تفرغ خزينة الدولة، وتهتزّ ثقة الشعب واحترامهم للدولة، ويتقلص شعور الطاعة لها، وهكذايكون الاضمحلال قدَرا ‏مكتوبا على الدولة لا مفر منه أبدا” ‏وهذا حالنا!” وفق تعبيره.