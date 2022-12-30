محطة كهرباء جاهزة تصل ميناء طرابلس

العنوان-طرابلس

قالت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، أن ميناء طرابلس البحري شهد وصول محطة كهرباء جاهزة سعة من 500 إلى 1500 ميجا فولت أمبير.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن المحطة مُورَّدة من شركة مديليك بإشراف ومتابعة إدارة التسريح الجمركي.

وأوضحت الشركة أن محطة الكهرباء الجاهزة يأتي في إطار توفير الطلب على الطاقة الكهربائية.

وقالت الشركة أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة للتغلب على الاختناقات ومعالجتها وتحسين الشبكة الكهربائية وتوفير الاحتياجات اللازمة للتقسيمات التابعة للشركة.