ليبيا – أكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع أن البلدية تواجه إشكالية في تكدس النفايات بعد امتلاء المكب الذي يبعد 15 كيلو مترًا تقريبًا، منوهًا إلى أنه لا توجد حلول من كل الجهات المعنية رغم مراسلته لهم.

المانع وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: “انتهينا من إصلاح أحد آبار مياه الشرب، فالسكان يوفرون المياه عبر الشراء بثمن يصل إلى 50 دينارًا للصهريج، وهي مياه غير صالحة للشرب”.

Shares

The post عميد بلدية غدامس: السكان يشربون مياه غير صالحة.. ونعاني من تكدس النفايات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية