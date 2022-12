“أدوية مهربة إلى ليبيا”.. تونس تعلن إحباط عملية تهريب عبر البحر

قالت وزارة الدفاع التونسية، إن وحدات بحرية تابعة للقوات البحرية التي تعرف في تونس باسم “جيش البحر”، أحبطت عملية تهريب أدوية عبر البحر إلى ليبيا.

وأوضح بلاغ لوزارة الدفاع التونسية، أنها رصدت في وقت سابق تحركات مشبوهة لمركب مجهول، واقترابه من سواحل الجدايرة بالكتف من محافظة مدنين، واقتراب سيارة نحوه والشروع في إنزال علب كرتونية، وتحميلها على متن المركب المذكور.

وأكد البلاغ نفسه أنهم ضبطوا شخصين كانا على متن مركب صيد يعمل بالمنطقة، محملا بكمية من أدوية متنوعة ومجموعة علب أخرى ألقياها في البحر عند التفطن لوصول وحدات جيش البحر وكانا يعدان لتهريبها إلى ليبيا عبر البحر.

وأفادت الوزارة التونسية، بأنها سلمت المحجوز، في انتظار تحديد الكمية والأشخاص، لوحدات الحرس الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: وزارة الدفاع التونسية

