شركة الكهرباء الليبية تستورد 21 محطة توزيع جاهزة لتحسين أداء شبكتها

أعلنت شركة الكهرباء الليبية، اليوم الجمعة، عن استيرادها 21 محطة تحويل جهد لتحسين أداء الشبكة الكهربائية وتوفير الطلب على الطاقة الكهربائية بكافة أنحاء ليبيا.

وقالت الشركة في بيان، إنه وصلت إلى ميناء طرابلس البحري 21 محطة تحويل جهد ( توزيع ) جاهزة سعة من ( 500 إلى 1500) كيلو فولت أمبير مُورَّدة من شركة “مديليك” بإشراف ومتابعة إدارة التسريح الجمركي.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة للتغلب على الاختناقات ومعالجتها وتحسين الشبكة الكهربائية وتوفير الاحتياجات اللازمة للتقسيمات التابعة للشركة.

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