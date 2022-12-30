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لتدهور الأمن في الزاوية.. شركة البريقة تزود مناطق الجبل بالوقود من مستودع طرابلس

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن استئناف تزويد مناطق الجبل وباطن الجبل من مستودع طرابلس النفطي، بعد تعذر تزويدها من مستودع الزاوية النفطي، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المدينة.

وأعربت شركة البريقة في بيان أسفها للأحداث الحاصلة بمدينة الزاوية والتي كانت مردها تأخر تنفيذ طلبيات الوقود للمناطق الجبلية من مستودع الزاوية النفطي، بسبب الوضع الأمني بالمنطقة الأمر الذي جعل من عملية التشغيل والتزويد لكامل المنطقة الغربية ومناطق باطن الجبل أمراً صعب بعض الشيء.

وقالت إنه ومن أجل تحقيق استقرار وضمان وصول الوقود بنوعية لتلك المناطق وبتوجيهات من لجنة إدارة الشركة، تم استئناف تزويد مناطق الجبل وباطن الجبل من مستودع طرابلس النفطي.

وأشارت إلى أن رجال المستودعات في حالة استعداد تشغيلي بكامل المستودعات لتسيير كافة طلبيات الوقود المقررة للمناطق الجبلية وبشكل كامل، وتنفيذ طلبيات غاز الطهي وتسييرها من مستودع طرابلس النفطي.

وذكرت أن مستودع الزاوية النفطي تمكن من تزويد بعض المحطات التابعة لشركات التوزيع بالمنطقة بمدينة الزاوية.

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 وأكدت البريقة بأن الوقود متوفر بمستودعات الشركة وحركة النواقل النفطية على كامل الساحل الليبي مستمرة بوتيرة اعتيادية حسب المجدول، لافتة إلى أنها في حال استتباب الظروف الأمنية ستعمل الشركة على إعادة تزويد كامل المحطات بالمنطقة الغربية والجبلية بشكل اعتيادي من مستودع الزاوية النفطي.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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