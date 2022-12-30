كوكلة تنفي الأخبار التي تفيد بظهور النتائج الأخيرة للمرشحين عن المناصب السيادية

أخبارليبيا24- خاص

نفت عضو لجنة المناصب السيادية في المجلس الأعلى للدولة منى كوكلة الأخبار التي تفيد بظهور النتائج الأخيرة للمرشحين عن المناصب السيادية.

وقالت كوكلة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إن لجنة المناصب السيادية لم تعلن بعد عن النتائج النهائية.

وأوضحت عضو اللجنة أن القوائم التي يتم تداولها عبر الميديا نتائج سابقة، مؤكدة أن اللجنة تعمل على إعداد القوائم الأخيرة.

وأوضحت كوكلة، أن سيتم الإعلان عن النتائج النهائية خلال الأسبوع القادم، وسيتم نشرها رسمياً عبر الصفحة الزسمية للمجلس الأعلى للدولة عبر موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك.