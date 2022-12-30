عميد بلدية غدامس: أغلب آبار مياه الشرب في المدينة متوقفة عن العمل

أكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع، أن “أغلب آبار مياه الشرب في المدينة متوقفة عن العمل”.

المانع، وفي تصريحات صحفية، قال: إنه “منذ أمس فقط تم الانتهاء من حفر بئر داخل المدينة ولم يتم تسديد المبلغ للشركة المنفذة”.

وتابع؛ أن “هناك قرار بحفر بئرين آخرين ولكن مخصصاتهم المالية لم يتم تحويلها وبالتالي الشركة المشرفة على الحفر توقفت عن العمل”.

وأردف المانع أن “هناك عقد مبرم مع شركة “المقاولون العرب” المصرية منذ عدة سنوات ولم تبدأ فيه إلى اللحظة”.

وأشار إلى أن “كل شركات الحفر ممتنعة عن العمل بسبب تخوفهم من عدم صرف مستحقات الحفر من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية”.

وبين المانع أن “مدينة غدامس تقبع فوق أكبر حوض مائي في ليبيا وسكانها يشربون من صهاريج المياه الذي يكلف واحد منها 70 دينارا”.

وختم موضحًا أن “رسالتي إلى الجهات المسؤولة عليهم باستكمال حفر البئرين والإسراع في البث في ملف البنية التحتية التي تم التعاقد عليها مع الشركة المصرية”.