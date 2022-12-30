ضبط شبكة يتزعمها سوداني سرقت 1.7 مليون دينار في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة القبض على شخص يحمل الجنسية السودانيّة ضمن عصابة سرقت 1.7 مليون دينار من إحدى الشركات المختصة في الزراعة الحديثة في سوق الكريمية بـطرابلس، مؤكدة استمرار البحث لضبط بقية أفرادها الـ5، وهم 3 ليبيين ونيجيريان.

وقالت الداخلية في بلاغ إنه “بإشراف مباشر من قبل مدير أمن الجفارة وتكليف رئيس وحدة البحث الجنائي العزيزية والاعضاء التابعين له بشأن التحري وجمع المعلومات حول واقعة سرقة مبلغ مالي يقدر بمليون وسبعمائة ألف دينار والتي حصلت من داخل شركة بالسوق الاستثماري الكريمية بتاريخ 12.22 .2022 تم ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة”.

وأضافت أنه من خلال التحري وجمع المعلومات من قبل رئيس وأعضاء الوحدة وبالتعاون مع أحد عناصر الأمن العام العزيزية تمكنوا من ضبط شخص متهم في واقعة السرقة وبالتحقيق معه تبين بأنه رئيس التشكيل العصابي الذي قام بسرقة المبلغ المالي، وكذلك اعترف بارتكابه للسرقة رفقة خمسة أشخاص أخرين.

كما ذكرت الوزارة أنه “تم استرجاع جزء من المبلغ المسروق “ثلاثمائة وخمسة وستون ألف دينار”، واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليه ، ولازال البحث جاريا لضبط باقي المطلوبين، مثمنة الجهود الأمنية التي بذلت من قبل أعضاء وحدة البحث الجنائي في الكشف عن الجناة المتهمين في الواقعة”.