الداخلية: ضبط سوداني متهم وآخرون في سرقة مليون و700 ألف من شركة في طرابلس

العنوان – طرابلس

كشفت وزارة الداخلية أنه تم ضبط شخص من العمالة الأجنبية سرق رفقة أخرين مليون و700 الف دينار من شركة في طرابلس.

وأوضحت الوزارة أن العصابة متهمة بسرقة مبلغ مالي يقدر بمليون وسبعمائة ألف دينار والتي حصلت من داخل شركة بالسوق الاستثماري الكريمية بتاريخ 22.12 .2022.

وأكدت الداخلية أنه تم ضبط شخص متهم في واقعة السرقة والذي يدعى “ع، ع، م، س” والملقب بحسن التشادي سوداني الجنسية مواليد 1983.

وأفادت الوزارة أنه بالتحقيق معهم تبين بأنه رئيس التشكيل العصابي الذي قام بسرقة المبلغ المالي، وكذلك اعترف بارتكابه للسرقة رفقة خمسة أشخاص أخرين.

وأوضحت الوزارة أن مدير أمن الجفارة وتكليف رئيس وحدة البحث الجنائي العزيزية بشأن التحري وجمع المعلومات حول واقعة

وذكرت أنه تم استرجاع جزء من المبلغ المسروق “ثلاثمائة وخمسة وستون ألف دينار”، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليه ولازال البحث جاري لضبط باقي المطلوبين.