لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب تبحث آخر مستجدات تسليم المواطن “أبوعجيلة المريمي” لأمريكا

بنغازي 30 ديسمبر 2022 (وال)- عقد أعضاء لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب، اجتماعًا بديوان المجلس في بنغازي لبحث مستجدات تسليم المواطن الليبي “أبوعجيلة المريمي” للولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم تسوية وإغلاق ملف قضية لوكربي منذ سنوات.

وناقش الاجتماع، الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من كافة المؤسسات والجهات القضائية ذات العلاقة للدفاع عن المواطن المخطوف بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل مجلس النواب بهذا الشأن. (وال)

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