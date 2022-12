أرسل 60 مهاجرا أسبوعيا لمدة 7 سنوات.. توقيف ليبي في النيجر يشتبه في تزعمه شبكة تهريب مهاجرين إلى أوروبا

نقلت قناة “فرانس24” عن مسؤول في الشرطة الفرنسية، إنه تم إيقاف مواطن ليبي يبلغ 29 عاما يشتبه في أنه يقود شبكة تهريب مهاجرين أفارقة عبر النيجر إلى أوروبا.

وقالت “فرانس24” إن المشتبه به أوقف في مدينة “أغاديس” شمال النيجر في ديسمبر الجاري بعد تحقيق مشترك أجرته الشرطة النيجرية والفرنسية والإسبانية.

وأوضحت وكالة فرانس برس، أن المشتبه به أكد خلال جلسة استماع أمام المحققين، أنه أرسل 60 مهاجرا أسبوعيا لمدة 7 سنوات، وفق ما نقل لها المسؤول في مديرية التعاون الأمني الدولي بوزارة الداخلية الفرنسية “جان كريستوف هيلير”.

وأضاف “هيلير” أن المهاجرين ومعظمهم من نيجيريا والكاميرون نقلوا عبر النيجر في شاحنات صغيرة، تجنبت المرور بالمدن الكبرى وصولا إلى ليبيا والجزائر قبل تهريبهم إلى أوروبا، بكلفة تقدر بين 1500 و2000 يورو للمهاجر الواحد.

وأفاد “هيلير” بأن المهرب المشتبه به، موقوف حاليا في نيامي وصودر هاتفه، مؤكدا أنه قد يتم توقيف متواطئين آخرين معه في الأسابيع المقبلة.

وتابعت “فرانس24” أن ضباط شرطة أوروبيين يعملون في النيجر منذ عام 2017، تمكنوا من تفكيك 196 شبكة هجرة غير نظامية، وأوقفت 824 شخصا، بحسب مديرية التعاون الأمني الدولي بوزارة الداخلية الفرنسية، للقناة.

المصدر: قناة “فرانس24”

