ضبط تشكيل عصابي يتزعمه سوداني سرق 1.7 مليون دينار من إحدى الشركات بطرابلس

تمكنت عناصر الأمن في طرابلس من القبض عصابة يتزعمها شخص يحمل الجنسية السودانيّة سرقت 1.7 مليون دينار من إحدى الشركات المختصة في الزراعة الحديثة في سوق الكريمية بطرابلس.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية في بيان إنه وبإشراف مباشر من قبل مدير أمن الجفارة وتكليف رئيس وحدة البحث الجنائي العزيزية والأعضاء التابعين له بشأن التحري وجمع المعلومات حول واقعة سرقة مبلغ مالي يقدر بمليون وسبعمائة ألف دينار والتي حصلت من داخل شركة بالسوق الاستثماري الكريمية بتاريخ 12.22 .2022 تم ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

واوضحت أنه من خلال التحري وجمع المعلومات من قبل رئيس وأعضاء الوحدة وبالتعاون مع أحد عناصر الأمن العام العزيزية تمكنوا من ضبط شخص متهم في واقعة السرقة وبالتحقيق معه تبين بأنه رئيس التشكيل العصابي الذي قام بسرقة المبلغ المالي، وكذلك اعترف بارتكابه للسرقة رفقة خمسة أشخاص أخرين.

كما ذكرت الوزارة أنه تم استرجاع جزء من المبلغ المسروق 365 ألف دينار، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليه، ولازال البحث جارياً لضبط باقي المطلوبين، مثمنة الجهود الأمنية التي بذلت من قبل أعضاء وحدة البحث الجنائي في الكشف عن الجناة المتهمين في الواقعة.

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