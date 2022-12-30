وهيبة: المنفي لم يجري زيارة سرية إلى تركيا

أعلن المجلس الرئاسي ، أنه “لا يزال في انتظار رد إيجابي من رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، بشأن اقتراحه عقد اجتماع رسمي بينهما يوم 11 من الشهر المقبل بمدينة غدامس في جنوب البلاد”.

وأعربت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” عن أملها في “موافقة مجلسي النواب والدولة على مبادرة الرئاسي لحلحلة الانسداد في ليبيا، وحل النقاط الخلافية بين المجلسين بشأن المسار الدستوري، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأجيل”.

وأوضحت وهيبة، أن “الرئاسي لم يتسلم حتى الآن أي رد رسمي من رئيسي مجلسي النواب والدولة، سواء بالموافقة أو الرفض، حيال هذه المبادرة”، التي قالت إنها تأتى “استجابة لمطالب الليبيين في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية”.

ونفت وهيبة تقارير تحدثت عن قيام رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بزيارة “سرية إلى تركيا في إطار مساعيه لحل الأزمة الراهنة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة”.

وأوضحت وهيبة، أن “مبادرة الرئاسي المطروحة تعالج النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات، وأطرافها معروفة، وهي الأجسام المكلفة والمختصة بوضع الأطر الدستورية”، مشيرة إلى “سعى المجلس الرئاسي للجمع بين مجلسي النواب والدولة، بمشاركة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي”.