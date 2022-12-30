ردًا على محاولة اغتيال عميد البلدية..مشايخ زلطن يطالب الجهات االرسمية سحب تشكيلاتها المسلحة

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طالب مجلس المشايخ والأعيان لقبائل زلطن الجهات الرسمية، بسحب تشكيلاتها المسلحة داخل حدود البلدية فوراً.

وشدد الممجلس في بيان له على ضرورة سحت التشكيلات حفاظاً على الاستقرار وتفادياً لما قد يحدث من تصادم مع المواطنين.

ولفت المجلس إلى أن البلدية تشهد ليلًا مجيء مسلحين يقفون على الطريق الدولي إلى تونس دون رقيب ولا حسيب.

واكد مجلس المشايخ والأعيان أن هؤلاؤ المسلحين تعرضوا لأكثر من مرة للمارين من وإلى تونس وقيامهم بأخذ الرشاوي منهم تحت التهديد.

وأكد المجلس أن الأمر في مرة سابقة وصل إلى حد اختطاف عميد البلدية من منزله دون اعتبار إلى مكانته كونه يمثل سكان لهذه البلدية بكامل شرائحها ويمثل الجهات الرسمية بالدولة.

يشار إلى أن عميد بلدية زلطن عمر الصغير، تعرض مساء الثلاثاء الماضي إلى محاولة اغتيال بالرصاص من قبل مسلحين مجهولي الهوية.

وقال الصغير في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”أحمد الله الذي نجاني اليوم من محاولة اغتيال إرهابية فاشلة مع سبق الإصرار”.

وتابع عميد البلدية :”بداية وردني اتصال من شخص ادعى أن اسمه عمر المختار وطلب مقابلتي على الطريق الساحلي في منطقة الاوتاد زلطن لأمر هام ، في حدود الساعة العاشرة ليلا”.