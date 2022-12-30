لسرقة مليون و 700 ألف دينار.. القبض على تشكيل عصابي تزعمه سوداني 

تمكنت مديرية أمن الجفارة من ضبط شخص متهم في واقعة سرقة يدعى “ع، ع” وملقب بحسن التشادي، سوداني الجنسية من مواليد 1983.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أنه “بالتحقيق مع المتهم تبين بأنه زعيم لتشكيل عصابي، قاموا بسرقة مبلغ مالي يقدر بمليون وسبعمائة ألف دينار من داخل شركة بن رمضان للزراعة الحديثة ضمن السوق الاستثماري الكريمية بطرابلس.

وتابع البيان، أنه بالتحقيق مع المتهمين تبين بأنه زعيم التشكيل العصابي الذي قام بسرقة المبلغ المالي، وكذلك اعترف بارتكابه للسرقة رفقة خمسة أشخاص أخرين.

وأردف البيان، أنه تم استرجاع جزء من المبلغ المسروق “ثلاثمائة وخمسة وستون ألف دينار”، واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليه ، ولازال البحث جاري لضبط باقي المطلوبين.