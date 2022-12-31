مسلحون يستهدفون عميد بلدية زلطن بالرصاص..والأخير يروي تفاصيلها

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تعرض عميد بلدية زلطن عمر الصغير، مساء الثلاثاء الماضي إلى محاولة اغتيال بالرصاص من قبل مسلحين مجهولي الهوية.

وقال الصغير في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”أحمد الله الذي نجاني اليوم من محاولة اغتيال إرهابية فاشلة مع سبق الإصرار”.

وتابع عميد البلدية :”بداية وردني اتصال من شخص ادعى أن اسمه عمر المختار وطلب مقابلتي على الطريق الساحلي في منطقة الاوتاد زلطن لأمر هام ، في حدود الساعة العاشرة ليلا”.

وأضاف الصغير :”ظننت أن الشخص يحتاج إلى خدمة أو عابر سبيل يحتاج إلى مساعدتي، بصفتي عميد للبلدية وهذا تكرر معي عديد المرات”.

وواصل في منشوره :”عندما قابلت الشخص المذكور لم أعرفه ولم ارتح لشخصه وسألته هل تعرفني؟ أجاب نعم! وكان في سيارة هونداي أزيرا رصاصي اللون، وطلب مني الرجوع لسيارتي”.

وأكد عميد البلدية أن الشخص كان مكشوف الوجه وبرفقته شخص آخر وهم ليسوا من أهل زلطن، ولم أتعرف عليهم.

وقال الصغير :”بعد برهة أتت سيارة تويوتا مصفحة، نزل منها شخصان ملثمان وشرعا بإطلاق النار على سيارتي بشكل عشوائي وبقدرة الله تمكنت من الإفلات بسيارتي”.

وأوضح أنهم بدأوا في ملاحقته وإطلاق النار عليه أن تمكن من دخول احد البيوت واصطدمت سيارته بسور أحد المنازل.