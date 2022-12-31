الفارسي: الليبيين يعولون على الدول العربية ودول الجوار لخلق توافق بين الأطراف الليبية

رأى الخبير السياسي، وليد الفارسي، أن الوضع مربك ومتخبط بين السلطات الليبية المختلفة وعدم وجود تفاهمات حول رؤية واضحة لإنهاء الأزمة.

الفارسي وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، قال: إن “من أهم العوائق التي تواجه إنهاء المرحلة كثيرة ولكن لا بد من تفاهمات محلية إلى جانب التفاهمات الدولية والتي لها دور كبير، إلا أن الإشكالية في تواجد الأجسام السياسية التي تتصيد في المشهد”.

واعتبر أن الليبيين يعتقدون أن إنهاء أزمة القاعدة الدستورية يتطلب أمدا طويلا، خاصة في ظل عدم وجود رؤية جديدة للحل مع المبعوث الأممي.

وتابع أن الحل لا بد أن يسير عبر مسارات مختلفة وليس فقط في مسار واحد، وأن حصر الحوار في المسار الدستوري فقط له أغراض بعينها لإطالة أمد الأزمة، حيث تم تجاهل المسار الأمني كمثال وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وحل المليشيات.

وأشار إلى ضرورة وجود إرادة وطنية لإنهاء الأزمة في ظل عدم وجود تفاهمات بين الأطراف الداخلية والخارجية، وتغير رؤى وتوجهات الفواعل الدوليين، مؤكدا أن دعوة القيادة العامة للجيش الليبي بضرورة إحداث تغيير والذهاب إلى الانتخابات هو شيء مهم ويؤيده جميع الليبيون.

وشدد على أن الليبيين يعولون بشكل كبير على الدور الإقليمي خاصة من الدول العربية ودول الجوار ، للتوسط وخلق توافق بين الأطراف المختلفة لجمع الأجسام المختلفة للوصول لرؤية موحدة للأزمة.