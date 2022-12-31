بعد اختفائه لعدة أيام.. وفاة شاب ليبي في كوريا الجنوبية 

عثر مجموعة من الشباب الليبي على جثمان صديق لهم يدعى عبدالمنعم المصري يحيى، بعد اختفاءه داخل شقته السكنية التي يقيم بها في كوريا الجنوبية.

وقال أحد أصدقاء الشاب المتوفي في تصريح صحفي، إن صديقه عبد المنعم توفي داخل شقته منذ أيام دون أن يعلم أحد، وأنه تم اكتشاف وفاته بعد اختفائه لأيام، وعدم رده على الاتصالات.

وأشار أصدقائه أن عبدالمنعم من سكان بلدة أم الجرسان إحدى ضواحي يفرن بالجبل الغربي، ومقيم في كوريا الجنوبية لغرض العمل، ولم يتم الإعلان بعد حتى الآن عن سبب وفاته.

وأكمل الأصدقاء أنه تم إبلاغ السفارة من قبل الجهات المعنية، وتكفلت بكل الأمور، وجرى نقل جثمان الشاب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الأصدقاء أن السفارة الليبية ستتكفل أيضاً بإرسال الجثمان إلى ليبيا قريباً فور انتهاء الإجراءات.