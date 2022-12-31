حمزة: الدعوات المحلية والدولية لاستئناف الحوار بين الأطراف السياسية تعمل على كسر حالة الجمود السياسي وإنهاء حالة الانسداد

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، إن الدعوات المحلية والدولية لاستئناف الحوار بين الأطراف السياسية خاصة مجلسي النواب والدولة الاستشاري حول القاعدة للدستورية للانتخابات هي دعوات مهمة وتتوافق مع متطلبات المرحلة ورغبة الشعب الليبي.

حمزة وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أكد أن هذه الدعوات تعمل على كسر حالة الجمود السياسي وإنهاء حالة الانسداد التي تمر بها البلاد والأزمة التي طال أمدها وتسريع وتيرة الجهود الدافعة لإقامة الانتخابات.

ولفت إلى أن الحالة الليبية تستدعي استكمال الخطوات التي بدأها المجلسان وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، والعمل على إحداث تغيير سياسي في مسار تشكيل حكومة موحدة وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي القائمة وأثرها وتداعياتها على إجراء الانتخابات والتسوية السياسية للأزمة.

وبحسب حمزة، فإن العراقيل التي حالت دون استئناف الحوار من بينها حالة عدم الثقة بين المجلسين والمناكفات التي تحدث وتحول دون استكمال القاعدة الدستورية إلى جانب ضغوط محلية ودولية تسعى لإفشال هذا الحوار.

واختتم بالقول إن الرؤية السياسية للمبعوث الأممي الجديد عبدالله باثيلي قد تساهم إلى حد بعيد في كسر الجمود بين المجلسين وتسريع وتيرة التوافقات بينهما، كما يعول على دور جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لإنهاء القاعدة الدستورية والانقسام السياسي.