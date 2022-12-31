لتوطين العلاج بالداخل.. أبو جناح: حريصون على توفير احتياجات معهد الأورام بمصراتة

قال نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح إن الوزارة حريصة حل المشاكل التي تواجه المعهد القومي لعلاج الأوروام في مصراتة.

وشدد أبو جناح على العمل على توفير احتياجات المهد ليتسنى له العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، بهدف «تعزيز برنامج توطين العلاج بالداخل»، وذلك خلال اجتماعه مع مدير المعهد محمد الفقيه وعدد من مسؤوليه اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الاجتماع خصص للاطلاع على أعمال المعهد والوقوف على احتياجاته من توفير كوادر الطبية عاملة ومشاكل العلاج الإشعاعي.

ويذكر أنه في وقت سابق أعلن المركز القومي لعلاج الأوروام نقصًا في المواد التي يحتاجها من أجل مواصلة تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى.