السفير الألماني: على مجلسي النواب والدولة الاستجابة لتطلعات الشعب

العنوان – طرابلس

طالب السفير الألماني مِخائيل أونماخت، الجمعة، مجلسي النواب والأعلى للدولة وجميع المؤسسات الفاعلة في البلاد للاستجابة لتطلعات الشعب، والمسارعة لوضع الإطار الدستوري المنظم للانتخابات.

وحذر أونماخت في تصريحات للشرق الأوسط من استمرار الوضع الحالي، مؤكدًا أن تأجيل إجراء الانتخابات في ليبيا يتحمله الليبيون أنفسهم قبل أي طرف آخر.

ونفى أن يكون الدور الأوروبي في ليبيا تراجع لصالح الولايات المتحدة وعواصم دول إقليمية، قائلًا إن مسارات مؤتمري برلين الذين عقدا في العاصمة الألمانية لحل الأزمة الليبية لا تزال مستمرة.

وطالب بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بغض النظر عن جنسية هؤلاء.