قشوط: الحوارات بصفة عامة التي رعتها الأمم المتحدة تهدف لإطالة الأزمة وإعادة تدويرها

رأى المحلل السياسي محمد قشوط، أن الحوارات بصفة عامة التي رعتها الأمم المتحدة ظاهرياً والدول المتدخلة بشكل سافر في الشأن الليبي عملياً جميعها تهدف لإطالة الأزمة وإعادة تدويرها.

قشوط وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن الليبيين لم يلحظوا رغبة جدية من المجتمع الدولي في الذهاب نحو المعضلة الكبرى التي تسببت في الأزمة وهي المسار الأمني وحل المليشيات.

وأشار إلى أن حوار برلين جاء بعد حرب ضد المليشيات، فلذلك كان ينبغي أن تتركز على أصل المشكلة الأمنية وهي المليشيات التي تعد معضلة ليبيا الأكبر، نظرا لسيطرتها على العاصمة طرابلس وأن المشاكل الأخرى هي ناتجة عنها ونابعة منها.

وأضاف أن التقارير الدولية تؤكد أن بعض هذه الدول قد تورطت في تمويل ودعم المليشيات لاستغلالها لإدارة الفوضى وتحقيق مصالحها الخاصة، ومن ثم فإنها لن تترك ليبيا وشأنها، وستعمل على إفساد كافة الحوارات خاصة التي تدور حول لب الأزمة.

وأردف أن الحوارات بشكلها الحالي وما يطرح فيها مجرد كلام غير قابل لتطبيق ما لم تكن هنالك جدية حقيقية في الملف الأمني تحديدا والتعاون مع اللجنة العسكرية 5 + 5 في تنفيذ خططها لتسريح المليشيات وإخراج المرتزقة.