منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة تزور بلديتي مصراتة وتاورغاء

العنوان – مصراتة

قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيو، ناقشنا مع أعضاء بلدية مصراتة، إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة.

وأضافت غانيو خلال زيارتها بلديتي مصراتة وتاورغاء أنها استعرضت الدور الرئيسي الذي تضطلع به البلديات في العمل، بمعية الأمم المتحدة، لتعزيز التنمية للجميع في ليبيا ت.

وأكدت المنسقة أنها في تاورغاء، التقت بأعضاء المجلس المحلي وناقشت التحديات المستمرة التي يواجهها المجتمع المحلي للوصول إلى التعليم، والصحة، والمياه الصالحة للشرب، والسكن، والوظائف.

وذكرت أنه تم التطرق إلى ضرورة أن تكثف الحكومة دعمها لإيجاد حلول دائمة للنازحين داخليا وللأشخاص الذين عادوا إلى تاورغاء.

وأفادت غانيو أنه تم اللقاء بأمهات، وأطفال، ومطلقات، وكبار في السن، وشباب عاطلين عن العمل. شهدنا على معاناة عائلات بأكملها تعيش في مدرستين مدمرتين جزئيًا، ولا قدرة لها على الحصول على السكن والخدمات الأساسية.

ودعت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر ضعفاً في تاورغاء.

وأشارت إلى أنه تمت زيارة مشاريع الأمم المتحدة، بما في ذلك مشروع إعادة تأهيل محطة تنقية المياه ومركز الرعاية الصحية الأولية للأم والطفل في منطقة علام.