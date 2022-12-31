الأوجلي: الحل الليبي يجب أن يكون بعيدا عن القاعدة الدستورية لأن التمسك بحل هذا المسار لن يحدث أي تطورات

رأى المحلل السياسي أيوب الأوجلي، أن توقف مسارات الحل التي طرحت في برلين بعضها يعرف الليبيون السبب فيها وبعضها الآخر ما يزال حبيسا لأدراج بعض الساسة سواء في الداخل أو الخارج.

الأوجلي، وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن المسار الاقتصادي يعاني تدخل بعض الدول خاصة التي تدعم محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب الصديق الكبير والتي تعطيه نوعا من الحصانة وتجعله يتفرد باتخاذ القرار ويقف حائلا أمام توحيد المصرف وحل المشاكل الخاصة بهذا المسار رغم انتهاء اللجنة مراجعة الحسابات والخطوات المهمة للتوحيد.

وفيما يخص المسار العسكري، أكد أن تصريحات أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 كانت واضحة باتفاقهم على العديد من النقاط، ولكن ما عطل تنفيذها هو ما سبق أن أعلنته اللجنة من أن الاتفاق على إخراج المرتزقة من ليبيا يحتاج إلى قرار سياسي، في حين أن هذا لم يحدث بل عملت الحكومة على تحسين العلاقات مع الأطراف التي لها قوات في الداخل.

وأضاف، أن تعنت بعض الأطراف السياسية ووقف صرف رواتب القوات المسلحة أديا لانسحاب بعض أعضاء اللجنة قبل تراجعهم مجددا ولكن اجتماعاتهم غير دورية وبشكل خفيف وسريع جدا ودون جدوى حقيقية.

ونوه إلى أن المسار السياسي مسار شائك جدا وغاية في التشابك ومرتبط كثيرا ببقية المسارات، خاصة مع رفض الحكومة منتهية الولاية تسليم السلطة للحكومة التي انبثقت عن مجلس النواب ومن ثم بدأت القطيعة الكبرى مع مجلس النواب والتعنت مع أي قرارات من المجلس تجاه الانتخابات أو غيرها.

وتابع، أن أزمة ليبيا في هذه المسارات، وأن كل مسار يرتبط ببعض الأشخاص إذا حلوا هذا المسار سيكونون خارج السلطة ولذلك يرفضون التقدم في أي من هذه المسارات.

ورأى الأوجلي أن الحل الليبي يجب أن يكون بعيدا عن القاعدة الدستورية، لأن التمسك بحل هذا المسار لن يحدث أي تطورات، كما أن مشكلة ليبيا ليست في القاعدة بل في ملف المصالحة الوطنية والمليشيات المسيطرة على طرابلس والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن والفساد الذي ينخر في جسد الدولة، وحين حلها يمكن الذهاب إلى الانتخابات من طريق خارج مجلسي النواب والدولة والحكومة منتهية الولاية، لتكون هذه الأجسام شاهدة فقط على الاستحقاق وغير مشاركة فيه.