الفارسي: المسار الدستوري هو الرئيسي والأصعب

رأى أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي أن المسار الدستوري هو الرئيسي والأصعب ويعاني عدة نقاط خلافية رئيسية تتركز حول شروط انتخاب رئيس الدولة.

الفارسي، وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن من أبرز هذه النقاط الخلافية مسألة ترشح مزدوجي الجنسية وترشح العسكريين، وهي أمور لن تقبل بها الأطراف الأخرى الموالية للتنظيمات المتطرفة ولذلك سيظل المسار يعاني التعثر.

وأشار إلى أن المتطرفين يعلمون أنه حال التوافق حول هاتين النقطتين فإن الانتخابات الرئاسية تكاد تكون محسومة لصالح شخصية سياسية معروفة لدى الجميع لما لها من ظهير شعبي كبير.

ونوه إلى أن هذه المسارات تشوبها العديد من الأمور غير الواضحة خاصة مع تعنت بعض الأطراف مدفوعا بمواقف دولية لعدم تنفيذ كثير من المخرجات وعلى رأسها إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأضاف أن عملية برلين بصفة عامة كانت تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأطر الواضحة التي هي أساس العملية السياسية بأكملها ولكن لم تكن هناك بيئة مواتية لتنفيذها خاصة المسار الأمني وإخراج المرتزقة وحل المليشيات، وحال تنفيذ هذا المسار سيكون هنالك تقدم كبير وانخفاض الضغط على الأطراف وسيكون الذهاب إلى الانتخابات أمرا يسيرا.