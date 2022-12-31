عميد بلدية نالوت: 85% من منازل البلدية لا تصل إليها المياه

أكد عميد بلدية نالوت، عبد الوهاب الحجام، أن “الحكومة ليس من أولوياتها تقديم الخدمات للمواطنين، و85% من منازل البلدية لا تصل إليها المياه.

وقال الحجام، في تصريح صحفي، إن “المواطنون يشتكون من ضعف التيار الكهربائي في بعض المناطق للنقص الحاد في الأعمدة”.

وتابع أن “البلدية تُعاني من نقص الوقود؛ بسبب ضعف الأجهزة الرقابية، وعدم مراقبة شركات التوزيع محطات الوقود”.

وأردف أن “مستشفى نالوت المركزي يُعاني نقص في الأدوية الأساسية والإمكانيات والعناصر الطبية”.

وأشار الحجام، إلى أن “هناك نقص في السيولة، والمواطنين يشتكون من ضعف الخدمات المصرفية”.

وختم مطالبًا الحكومة ، بـ”التركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ووضعها في سلم أولوياتها”.