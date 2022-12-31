وَزير الداخلية يَختتم زيارته التَفقُّديَّة إلى بلدية الجفرة باِفتتاح مركز الفقهاء

اُختتم وَزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، رفقة وَزير الأشغال العامة نصر شرح البال، وَعددً مِن القيادات بِوَزارة الداخلية زيارته التَفقُّديَّة إلى بلدية الجفرة بِزيارة مدينة الفقُهاء .

واِستمع وزير الداخلية إلى شروحٍ وَافية مِن حُكماء وَأهالي المدينة حول سُبل تَوفير الأمن وَالأمان بِالمدينة وَخاصةً بعد مَا مرت بِه المدينة مِن سيطرة تَنظيم الدولة الإرهابي، وَمُتطلبات وَاِحتياجات الأهالي.

واِفتتح الوَزير مركز شرطة الفقهاء الجديد، وَعُقب الاِفتتاح اِتجه إلى مركز شرطة الفُقهاء السابق، وَمنازل العائلات الذين شهدوا على مُعاناة المدينة وَأهاليها مِن ظلم التَنظيم الإرهابي الذي سيطر عليها وَ شهدت تَضحيات أبناء ليبيا فِي التَخلص مِن هذا التَنظيم.